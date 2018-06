Aachen - Oliver Kahn zur WM 2018: „Fußball ist auch immer politisch“

Aachen.

Er ist einer der größten Torhüter aller Zeiten und holte mit Bayern München acht Meistertitel: Oliver Kahn. Wenn am 14. Juni allerorten das Fußballfieber ausbricht, wird sich der heute 48-jährige ZDF-Experte mit dem ihm eigenen Humor aus der Sendezentrale in Baden-Baden melden, um die Spiele in Russland zu analysieren.