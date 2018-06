Mönchengladbach - Noch ein Schweizer: Rechtsverteidiger Michael Lang wechselt zur Borussia

Mönchengladbach.

Neuzugang für die Gladbacher Borussia und die Gruppe der Schweizer im Dress der Fohlen wächst auf fünf Spieler an: Rechtsverteidiger Michael Lang wechselt vom FC Basel an den Niederrhein. Der 27-jährige Nationalspieler, der mit der Schweiz in die KO-Runde der WM in Russland eingezogen ist, erhält einen Vierjahresvertrag.