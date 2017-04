Neuseelands Erste Liga: Aufregende Saison für Stefan Thelen

Die Saison in Neuseelands Erster Liga war für Stefan Thelen, 25, aufregend, ohne Zweifel, aber ein so spektakuläres Ende hätte der Fußballer aus Erkelenz dann doch nicht gebraucht. Mit seinem Klub Waitakere United scheiterte er im Play-off-Halbfinale um die Meisterschaft am Team Wellington – mit 8:9 nach Elfmeterschießen.