Mit großem Optimismus ins WM-Jahr

Köln. Lars Stindl brauchte nicht viele Worte, um zu beschreiben, was da am Dienstagabend passiert war, er packte es einfach in einen Satz. „Ein Gladbacher schießt in Köln ein Tor, und die Zuschauer jubeln – seltsam!“ Sagte Stindl, er kicherte dabei ein bisschen.

Und als der Angreifer von Borussia Mönchengladbach das gerade ausgesprochen hatte, lief Sturmkollege Sandro Wagner vorbei, klopfte Stindl auf die Schulter. Er rief: „Matchwinner, Matchwinner!“

Nun, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte zwar nicht gewonnen, aber irgendwie fühlte es sich ja nach dem 2:2 gegen Frankreich im letzten Länderspiel des Jahres so an. Weil Stindl erst in der Nachspielzeit den Ausgleich geschossen hatte. Weil die Franzosen ein starker Gegner waren. Weil die deutsche Elf das Jahr ungeschlagen beendet und nun eine Serie von 21 Spielen ohne Niederlage seit Juli 2016 vorweisen kann. Und weil das alles gute Vorzeichen für die WM 2018 sind.

Das Ziel: die Titelverteidigung

Joachim Löw kann also durchaus beruhigt in die lange Winterpause gehen, seine Mannschaft hat nach dem 0:0 gegen England auch den zweiten Härtetest gegen Frankreich bestanden. Der Bundestrainer sagte: „Wir sind fußballerisch mit Frankreich und einigen anderen Nationen auf höchstem Niveau.“ Das war nur ein Teil der „wichtigen Erkenntnisse“, die Löw gesammelt hat. Das Ziel ist ja klar: die Titelverteidigung bei der WM in Russland. Und der Bundestrainer wähnt sein Team bereits auf einem guten Weg. In der Offensive hat er schier unendliche Möglichkeiten. Da gibt es im Sturmzentrum Stindl und Wagner, vor allem aber Timo Werner, der gegen Frankreich sein siebtes Tor im zehnten Länderspiel geschossen hat – und sich damit ein Sonderlob von Löw verdiente („Timo hat ein tolles Jahr in der Nationalmannschaft gehabt.“) Mario Gomez ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dazu kann der Bundestrainer aus einer ganzen Reihe an offensiven Mittelfeldspielern und Flügelflitzern wie Mesut Özil, Thomas Müller oder Julian Draxler wählen. Gerade in der zweiten Hälfte gegen Frankreich hatte die deutsche Offensive mehrfach ihr Potenzial angedeutet, etwa bei den Pässen von Özil und Mario Götze, die zu den Treffern für das DFB-Team führten. Genauso groß, genauso stark ist das Angebot im defensiven Mittelfeld. Toni Kroos, Sami Khedira, Ilkay Gündogan, Sebastian Rudy, Emre Can . . .: Die einzige Sorge, die Löw auf diesen Positionen haben dürfte, ist, welchen Spielern er mitteilen muss, dass sie nicht mit nach Russland fahren dürfen.

Die Sache mit der Abstimmung

Ein bisschen mehr Probleme gibt es in der Defensive, das war auch gegen Frankreich wieder zu sehen. Gegen die großartige französische Offensive mit den schnellen Stürmern Kylian Mbappé, Anthony Martial und Alexandre Lacazette zeigte sich, dass Spielern wie Niklas Süle und Antonio Rüdiger noch ein bisschen zur Spitzenklasse fehlt. Dass es hinter Joshua Kimmich und dem derzeit verletzten Jonas Hector keine ernsthaften Alternativen auf den defensiven Außenbahnen gibt und dass es oft noch an der Abstimmung hapert. Löw sagte: „Wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben.“

Den Bundestrainer bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe, was zweifelsohne auch an seiner großen Erfahrung liegt. „Mich macht nichts mehr nervös – nicht wenn Unruhe aufkommt, nicht wenn wieder von irgendwelchen Baustellen gesprochen wird, nicht wenn wir Verletzte haben“, erklärte Löw. Wobei es im Turnier in Russland schon darauf ankommen wird, dass einige Stützen der Mannschaft fit sind, Torwart Manuel Neuer zum Beispiel. Obwohl mit Marc-André ter Stegen längst eine ernsthafte Alternative herangereift ist und Kevin Trapp seine Sache gegen Frankreich beeindruckend gut machte, ist Kapitän Neuer wichtig für die Stabilität. Dazu passt ja auch, dass Löw nach dem Remis gegen die Franzosen betonte, wie wichtig „mentale Stärke und körperliche Robustheit“ für einen erfolgreichen Turnierverlauf seien. Daran wird seine Mannschaft in den Testspielen gegen Spanien am 23. März in Düsseldorf und vier Tage später in Berlin gegen Brasilien weiter arbeiten.

Wenn Deutschland auch diese beiden Spiele nicht verlieren sollte, ist der Rekord von 23 Spielen ohne Niederlage eingespielt. Zuletzt blieb eine Nationalelf zwischen 1978 und 1980 unter Trainer Jupp Derwall ohne Niederlage. Ein schönes Ziel fürs nächste Jahr. Oder wie Stindl sagte: „Wir haben noch viel vor.“

Und nun wird sogar Mario Götze „besser und besser“

Seine Schuhe hatte Mario Götze (25) in eine Plastiktüte gepackt, im Gesicht trug er ein breites Lächeln. Wie er sich denn fühle nach seinem ersten Einsatz im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach 364 Tagen, wollten die Journalisten wissen. „Sehr gut“, sagte Götze. „Toll, nach einer so langen Zeit zurückzukehren.“ Und er selbst hatte ja dafür gesorgt, dass sein Einsatz nicht nur einer für die Statistik war.

Mit einem feinen Pass hatte er den späten Ausgleichstreffer gegen Frankreich vorbereitet. Der offensive Mittelfeldspieler hatte lange wegen Stoffwechselstörungen gefehlt, jetzt scheint es, als könnte Götze wieder der alte werden. „Mario ist körperlich schon wieder auf einem sehr guten Niveau“, sagte auch Bundestrainer Joachim Löw. „Er wird besser und besser, aber er braucht noch ein bisschen.“ Ob er mit zur WM nach Russland fahren darf? Götze will weitere Argumente sammeln.