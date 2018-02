Aachen - Mark Depta kehrt in Alemannias Tor zurück

Aachen.

Vor ein paar Tagen musste sich Mark Depta zwischen aktuellem und zukünftigen Beruf entscheiden. Mit Alemannia stand ein Testspiel bei Borussia Mönchengladbach II an, in Köln war für den Jurastudenten im ersten Semester die Klausur „Strafrecht“ terminiert. Aachens Torwart reiste also mit seiner Mannschaft zum Niederrhein, um mit einem Testspielerfolg zurückzukommen.