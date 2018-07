Marcus Ehning macht den CHIO-Hattrick mit Pret A Tout perfekt.

Der Routinier im Siegerteam geriet ins Schwärmen. „Ich habe beide Runden von Laura gesehen, das war blitzsauber von vorne bis hinten“, lobte Marcus Ehning das erfolgreichste Mitglied im deutschen CHIO-Quartett der Springreiter. Und Bundestrainer Otto Becker fand es „sensationell“.

Die gerade einmal 24 Jahre alte Laura Klaphake ritt vor 40.000 Zuschauern so elegant und makellos wie sonst niemand im Weltklassefeld des traditionsreichen Nationenpreises von Aachen.

Der 44 Jahre alte Ehning machte als letzter deutscher Reiter den CHIO-Hattrick mit Pret A Tout perfekt. Doch am besten ritt an diesem Abend die Studentin aus dem niedersächsischen Steinfeld mit ihrer Stute Catch me if you can. „Ein Traum ist wahr geworden“, kommentierte die Reiterin und versprühte gute Laune. „Das ist einfach unglaublich.“

In Aachen setzte Otto Becker auch notgedrungen auf ein ungewöhnlich junges Quartett, in dem nur Ehning über internationale Erfahrung verfügt. Neben Klaphake war auch die 29 Jahre alte Simone Blum eine Debütantin im CHIO-Team. „Es war schon ein enormer Druck für die Neulinge“, sagte Becker. Doch die beiden jungen Frauen hielten ihm stand: „Sie hätten es nicht besser machen können.“

Der 24 Jahre alte Maurice Tebbel war nach Ehning schon das Teammitglied mit der größten Erfahrung. Der Sohn des dreimaligen deutschen Meisters Rene Tebbel gehörte bereits 2017 zum CHIO-Siegerteam. „Er hat vom letzten Jahr zu diesem wieder einen großen Fortschritt gemacht“, lobte Ehning den jungen Mann, mit dessen Vater er früher selbst im Team geritten war.

Nun dürfen sich die vier Sieger von Aachen berechtigte Hoffnung auf einen Platz im deutschen WM-Team machen. Dazu kommt noch Philipp Weishaupt, seit gestern 33 Jahre alt. „Die waren ja auch schon vorher heiße Kandidaten“, sagte der Bundestrainer mit Blick auf die Titelkämpfe im September in den USA: „Jetzt sind es noch heißere.“ Otto Beckers Lohn neben der Trophäe: Eine liebevolle Umarmung von Gattin Julia, was auch die vielen Fotografen im Reitstadion erfreute.