Aachen - Ladies in Black deklassieren Wiesbaden mit 3:0

Aachen.

3:0 (25:17, 25:10, 25:20) – der goldene Jahresabschluss in der Neuköllner Straße glückte den Ladies in Black. Der Volleyball-Bundesligist traf am Donnerstagabend vor ausverkaufter Kulisse im letzten Hinrundenspiel nicht nur auf den Tabellennachbarn VC Wiesbaden, sondern in einem auch auf die drei Ex-Aachenerinnen Karolina Bednarova, Dora Grozer und Simona Kosova.