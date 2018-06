Kommentiert: Ein neues Sextett gegen Schweden

Dass unsere Republik ein Land mit 80 Millionen Bundestrainerinnen und -trainern ist, erleben wir bei jedem Fußball-Großereignis. Auch wir sind Bundestrainer, und deshalb werden drei Redakteure in den kommenden Tagen ihre Aufstellung für das Spiel gegen Schweden präsentieren.

Klar, es ist eine Spielerei – die aber durchaus begründet wird. Warum, wieso, weshalb also sollte Joachim Löw folgende Elf ins „Schicksalsspiel“ schicken: Neuer - Rüdiger, Boateng, Hummels - Ginter, Rudy, Kroos, Hector - Goretzka, Draxler - Reus

Die Idee hinter dieser Aufstellung beruht auf dem Klassiker, dass in der Offensive Spiele und in der Defensive Titel gewonnen werden. Zwar geht es erst einmal nur um diese eine Partie am Samstag, aber nach den letzten Auftritten scheint eines unvermeidlich: die Stärkung der Defensive.

Deshalb eine Dreierkette mit drei Innenverteidigern und den eher defensiv ausgerichteten Außenbahnspielern Ginter und Hector. So vogelwild wie zuletzt darf sich die Mannschaft nicht präsentieren, und da sollte Löw auch nicht davor zurückschrecken, (vermeintliche) Stammspieler wie Kimmich, Khedira, Özil, Werner und Müller auf die Bank zu setzen. Mit Rudy könnte ein spielstarker, positionstreuer Spieler Kroos den Rücken freihalten, damit der die nominell nur drei Offensivkräfte in Szene setzen kann. Die sollten dabei nicht „stur“ ihre Positionen halten, sondern kreativ ein ständiges Wechselspiel betreiben.

Diese Tatsache bedeutet nicht zwangsläufig eine defensive Ausrichtung, aber das Gebot sollte definitiv lauten: Sicherheit zuerst. Zu allererst! Und nach dem Auftritt gegen Mexiko (und unter Berücksichtigung der letzten Testspiele) sollte Joachim Löw ruhig eine große Rotation wagen – auch wenn der Bundestrainer eher konservativ denkt. In diesem Fall wäre es aber falsch, der Bundestrainer und die Mannschaft haben nur maximal zwei Spiele, um die Wende zu schaffen. Und schlechter als gegen Mexiko kann es nicht werden.