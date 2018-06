Vaals - „Hammer Limburg“: Padun siegt im strömenden Regen

Vaals. Das erste von drei Rennen des Ablegers der „Hammer Series“ in Vaals und Sittard-Geleen, das sogenannte „Hammer Limburg“, endete am Freitagabend mit einem fulminanten „Etappensieg“ der Radrennfahrer vom Team Bahrain Merida.

Die Mannschaft mit ihrem „Frontmann“ Mark Padun, der nach gerade einmal 1:59:30 Stunden als Erster die Ziellinie beim „Hammer Climb“ – dem Bergrennen am Dreiländereck – überquerte, erreichte am ersten von drei Renntagen eine Gesamtpunktzahl von 1371 Punkten. Das Team Lotto Soudal rangiert vorerst an zweiter Stelle mit 973 Zählern. Mit 781 Punkten liegt Quick-Step Floors in Lauerstellung auf Rang drei.

Padun durchfuhr das Ziel am Dreiländerpunkt zwar mit einem riesigen Abstand von fast 50 Sekunden, aber auch völlig entkräftet. Das hatte auch seine Gründe, wie er kurz darauf verriet. „Ich bin erkältet und mir ist furchtbar kalt“, gestand der 21-jährige Ukrainer, der nur zwischen Runde sieben und zehn vom Himmel eine Verschnaufpause gegönnt bekam; ansonsten regnete es nämlich die ganze Zeit, teilweise in Strömen.

Bereits in der sechsten Runde gelang es Padun, sich gemeinsam mit Pavel Sivakov (Team Sky) vorentscheidend abzusetzen. Den Zweikampf entschied Padun letztlich auch für sich. Sivakov rückte irgendwann zurück ins Verfolgerfeld, holte aber immerhin wertvolle Zähler für das Gesamtklassement, in dem sein Team derzeit den vierten Platz belegt.

Am Samstag und Sonntag geht es – jeweils ab 17 Uhr – im „Tom Dumoulin Bike Park“ in Sittard-Geleen mit den beiden anderen Wertungen weiter. Am Samstag startet das Teilnehmerfeld in den „Hammer Sprint“, der mit acht Runden à 12,4 Kilometern aufwartet. Doppelte Punkte können die Radrennfahrer in den Runden zwei, fünf und acht einfahren. Am Sonntag folgt das Verfolgungsrennen „Hammer Chase“. Wer bis dato führt, darf mit einem Vorsprung auf die Strecke. In immer kürzeren Abständen jagen die Verfolger hinterher. Der Veranstalter hofft natürlich vor allem auf besseres Wetter – oder zumindest auf ausbleibende Sturzbäche.

Die aktuellen Platzierungen: 1. Bahrain Merida: 1370,6 Punkte; 2. Lotto Soudal: 972,8; 3. Quick-Step Floors: 781,4; 4. Team Sky: 746,4; 5. Team Lotto NL-Jumbo: 597,9; 6. BMC Racing Team: 471,8; 7. Team Sunweb: 400,8; 8. Caja Rural-Seguros RGA: 392,3; 9. Bora-Hansgrohe: 307,8; 10. Mitchelton-SCOTT: 183,6; 11. Trek-Segafredo: 147,1; 12. - 16. Israel Cycling Academy, NIPPO-Vini Fantini Europa Ovini, EF Education First-Drapac p/b Cannondale, UAE Team Emirates, Aqua Blue Sport: 0