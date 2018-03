Aachen - FVM-Pokal: Alemannia ist Favorit im Halbfinale

Aachen.

Der Weg soll nach Bonn führen. Im Sportpark Nord wird am 21. Mai das Finale des FVM-Pokals ausgetragen. Die Chancen, dass Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen an diesem Tag um den Einzug in den DFB-Pokal spielt, haben sich am Donnerstagabend erhöht. Die Auslosung des FVM-Halbfinales hat ergeben, dass die Elf von Fuat Kilic beim Mittelrheinligisten TSC Euskirchen antritt.