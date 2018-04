Sittard/Kerkrade - Fortuna Sittard feiert Aufstieg in die erste Liga, Roda JC vor der Relegation

Sittard/Kerkrade. Grenzenloser Jubel im limburgischen Sittard-Geleen: Der Fußballclub Fortuna Sittard sicherte sich am Samstag mit einem 1:0 gegen Jong PSV die Vizemeisterschaft in der niederländischen zweiten Liga und damit den Aufstieg in die Ehrendivision. 16 Jahre hatte die 90.000-Einwohner-Stadt auf die Rückkehr in die Beletage gewartet.

Kaum zu vermeiden: Roda JC Kerkrade muss in die Relegation Gegen Ende der Saison nahmen die „Koempel“ nochmal Schwung auf, die Relegation konnte Roda JC Kerkrade jedoch nicht mehr vermeiden. Trotz eines 4:1-Sieges im Limburg-Derby gegen VVV Venlo bräuchte das Team von Robert Molenaar am letzten Spieltag der Ehrendivision (Sonntag, 6. Mai, 14.30 Uhr) ein Wunder für den direkten Klassenerhalt. Drei Punkte und zehn Tore in der Differenz fehlen auf den Nicht-Abstiegsplatz von NAC Breda, die sich mit 3:0 gegen den SC Heerenveen durchsetzten. In der Relegation kämpft Roda JC, ebenso wie Sparta Rotterdam, um den Klassenerhalt gegen acht Vertreter der zweiten Liga. Der FC Twente Enschede, vor wenigen Jahren noch europäisch unterwegs, stand mit Abpfiff der Spiele am Sonntag als Absteiger fest. (cheb) Mehr zum Thema

Es war ein langer und schmerzhafter Weg für die Fans der Grün-Gelben, die mit Marc van Bommel, Huub Stevens und Erik Meijer bereits einige namhafte Spieler in ihren Reihen hatten. Jedoch wurde Fortuna Sittard in der Abwesenheit aus der Ehrendivision streckenweise zu einem Running Gag des niederländischen Fußballs.

Über lange Jahre fristete man ein Dasein im Tabellenkeller, in den Kassen herrschte stets gähnende Leere. Eine Fusion mit Roda JC Kerkrade scheiterte auch am Widerstand der Fans, wenig später versprach ein Scheich internationalen Fußball und das große Geld - auch diese Hoffnung verpuffte.

Und auch die Aufstiegssaison ging nicht ohne Trubel am Verein vorbei. Trainer Sunday Oliseh, der den Club in der Vorsaison immerhin in die Play-Offs zum Aufstieg führte, verlor seinen Posten mitten in der Saison - angeblich wegen seines Führungsstils. Der frühere Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund unterstellte dem Verein im Gegenzug illegale Praktiken.

Interimstrainer Özgür Gün musste die Wogen glätten und schaffte dennoch das Wunder. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger NEC Nijmegen ging man in den letzten Spieltag. Zum Held des Spieltags wurde Finn Stokkers, der in der 48. Minute den Treffer des Tages gegen Jong PSV erzielte. Die Nijmegener spielten ihrerseits nur 3:3 beim FC Dordrecht und müssen sich daher mit den Play-Offs begnügen.

Die 12.500 Fans im ausverkauften Stadion nahe der deutschen Grenze zum Selfkant waren völlig aus dem Häuschen und feierten bis tief in die Nacht den Aufstieg, auf den man so lange wartete. Auf den Meistertitel muss man jedoch verzichten: Den sicherte sich Jong Ajax, die Zweitvertretung von Ajax Amsterdam, mit einem 2:1-Sieg gegen MVV Maastricht. Das Heimatteam von Ex-Alemanne Erik Meijer verpasste damit die Play-Off-Ränge, da mit Jong PSV und Jong Ajax zwei nicht-aufstiegsberechtigte Teams vor ihnen landeten, haben sie trotzdem die Chance über die Relegation aufzusteigen. Dort treten NEC Nijmwegen, De Graafschap, Telstar, FC Emmen, Cambuur, Almere, Den Bosch und der MVV als Zweitligisten an, aus der ersten Liga kommen zwei weitere Relegationsteilnehmer. Im K.O.-System werden dann die beiden Erstligaplätze ausgespielt.