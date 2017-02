Nyon. Am Freitagmittag sind im schweizerischen Nyon die Achtelfinal-Begegnungen der Uefa Europa League ausgelost worden. Borussia Mönchengladbach trifft im deutschen Duell auf den FC Schalke 04.

Die Gladbacher, die sich erst am Donnerstagabend gegen Florenz dramatisch ins Achtelfinale gekämpft haben, treten zunächst am 9. März in der Arena auf Schalke an, ehe am 16. März das Rückspiel im Borussia-Park stattfindet. Die Gelsenkirchener hatten sich in der Runde der letzten 32 gegen PAOK Saloniki durchgesetzt.