Düren - Dürener Powervolleys setzten sich gegen Solingen durch

Düren.

Es war zu erwarten: Die SWD Powervolleys haben am frühen Sonntagabend das Schlusslicht der Liga, die Bergischen Volleys aus Solingen, mit 3:0 besiegt. Die Sätze: 25:20, 25:13, 25:15. Frech, mutig, eifrig in der Feldabwehr, erfolgreich in der Blockarbeit und durchaus variabel im Angriff präsentierte sich auch der Volleyball-Gast am Sonntag beim Vierten.