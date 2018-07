Frankreich besiegt Kroatien: Reaktionen aus dem Netz

Moskau. Frankreich hat seinen zweiten WM-Stern - und das Netz hat jede Menge Gesprächsstoff. Macrons Yeah-Geste auf der Tribüne, der einzige Schirm im Stadion und natürlich das Meer aus Rot, Weiß und Blau in Frankreich. Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt.

Was man den Franzosen ja neidlos lassen muss: Show können sie.

Unser Redakteur Thorsten Pracht hat jedenfalls sein Lieblingsbild schon gefunden:

Apropos Präsidenten. Dass es beim Regenguss im Moskauer Stadion genau einen Regenschirm gab - und zwar nicht für den Gast aus dem Ausland -, amüsierte viele Beobachter.

Zwischendurch etwas Show:

Etwas mehr als Show ist dieses Motto:

Und sind wir nicht alle ein bisschen Sieger?

Lob gibt es auch für die Verlierer - Verzeihung, die zweiten Sieger.

Nur die 11 Freunde spotten wieder.

Dieser Twitterer wirft einen Blick in die Zukunft.

Und hiermit verabschieden wir uns aus Moskau und geben zurück zum CHIO.

#FRACRO congratulations to France, #Croatia team you did a very good job.alot to learn about the #Croatia team. please Daddies can we gave the remote back pic.twitter.com/sxNrgLiRql