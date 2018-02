Aachen - Die Frage, wem die Fußballklubs gehören

DFL will ein Meinungsbild aller Klubs einholen

Die Mitgliederversammlung der 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga wird am 22. März über den weiteren Diskussionsprozess zur 50+1-Regel befinden. „Es geht in einem ersten Schritt darum, sich über ein Verfahren abzustimmen, in dessen Rahmen zunächst ein umfassendes Meinungsbild aller Klubs eingeholt wird. Hierzu wird es einen Vorschlag des DFL-Präsidiums geben“, wurde Reinhard Rauball, Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), zitiert. Der Diskussionsprozess solle allen Vereinen die Möglichkeit bieten, die eigene Position in die Debatte einzubringen. In einer derart bedeutenden Frage müsse Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen, sagte Rauball.

Er stellte erneut klar, dass Unterstellungen, nach denen die DFL schon im Vorfeld des Diskussionsprozesses heimlich an einer Neuregelung der 50+1-Regel arbeite, jeder Grundlage entbehrten. (dpa)