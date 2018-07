Wenn die Neuzeit auf die Antike trifft...

Waldemar Hartmann war einst der permanente Begleiter der Nationalmannschaft für die ARD. Der inzwischen 70-Jährige ist gelernter Wirt, und so kumpelhaft-thekenmäßig verliefen auch seine Befragungen, die man kaum als Interviews einordnen kann. Hartmann war eine bekennende Duz-Maschine, was ihm schon mal den Hinweis des ehemaligen Teamchefs Rudi Völler einbrachte: „Du sitzt hier, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker.“

An diesem Tag sitzt Hartmann breitbeinig in der Sendung „Lanz“. Schön locker sieht das nicht aus, der Sessel wirkt zu klein. Meckerrentner Hartmann bescheinigt Sami Khedira und Toni Kroos allenfalls „Traberqualitäten“. Dann lässt er sich über die „Walldorf“-Mentalität beim DFB aus. „Es wäre an der Zeit, diese Wohlfühloasen zu beenden und ein bisschen mehr an den Krieg zu denken. Fußball ist Krieg. Nicht streicheln, der Ton muss rauer werden“, poltert er. Sanften Widerspruch gegen seine Wortwahl wischt er weg.

Das müsse man ja mal sagen dürfen in der Welt des Fußballs, findet er. Wenn man die Sendung bei Youtube erneut anguckt, ploppt dann, wenn Hartmann doziert, Werbung für einen „Entgiftungsratgeber“ auf, „Tricks für ihre Leber“. Zufälle gibt es, wenn die Neuzeit auf die Antike trifft...