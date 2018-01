Torwart von Mainz 05 klagt auf Festvertrag: Profisport vor Umbruch?

Aachen/Erfurt.

Am 16. Januar wird in Erfurt ein Urteil gesprochen, das den deutschen und in der Folge den gesamten europäischen Profisport verändern könnte. Das Bundesarbeitsgericht entscheidet darüber, ob der frühere Fußball-Bundesliga-Torwart Heinz Müller während seiner Zeit bei Mainz 05 einen Anspruch auf eine unbefristete Festanstellung gehabt hat.