Aachen.

Es war fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, als Lucien Favre Fakten schuf: Der Trainer von Borussia Mönchengladbach verkündete nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln seinen Rücktritt. Die Sportliche Leitung wollte trotz der fünf Niederlagen zum Saisonbeginn am Schweizer festhalten, was durch den Schritt Favres an die Öffentlichkeit aber hinfällig wurde.