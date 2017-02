Aachen.

Es ist ein ungleiches Ringen am kommenden Wochenende in der ersten Runde der Weltgruppe des Davis Cups zwischen Deutschland und Belgien. Die Zverev-Brüder Alex (ATP 22) und Mischa (35) sind in der Weltrangliste weit nach oben geschossen, Philipp Kohlschreiber (29) verteidigt seinen Platz unter den Top 30.