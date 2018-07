Aachen - Anna Sandmann und Bram Chardon: Entspannte Neulinge auf der Kutsche

Aachen. Anna Sandmann fährt mit einer Bürste über das Hinterbein von Hengst Fredie. Auf das saubere Fell richtet sie eine Sprühflasche und sprüht. Das Weiß der Fessel erscheint jetzt noch heller. „Der erste Eindruck bei den Punktrichtern ist extrem wichtig“, erklärt Anna. In knapp anderthalb Stunden steht auf dem CHIO-Gelände der Vet-Check für die Vierspänner an.

Bundestrainer sieht die Niederländer vorne FürBundestrainer Karl-Heinz Geiger sind die Niederländer Koos de Ronde, Ijsbrand und Bram Chardon für die kombinierte Wertung aus Dressur (Donnerstag), Marathon (Samstag) und Hindernisfahren (Sonntag) das Maß aller Dinge. „An ihnen kommt niemand vorbei", sagt Geiger, der sein Team mit Georg von Stein, Michael Brauchle und Mareike Harm neben Frankreich und Belgien auf den Rängen zwei bis vier sieht. In der kombinierten Einzelwertung tippt Geiger auf Seriensieger Boyd Exell – trotz eines Fußbruchs des Australiers. „Dahinter reihen sich irgendwie Chester Weber, Ijsbrand Chardon und Georg von Stein ein", glaubt Geiger.

Anna, Vater Christoph Sandmann und die fünf Mitarbeiter sind deshalb bereits seit kurz vor sechs Uhr im Stall, haben die niederländischen Warmblüter gewaschen, eingeflochten und von der Mannschaftstierärztin untersuchen lassen. Und weil die Sandmanns in diesem Jahr mit zehn Pferden angereist sind, dauert das alles etwas länger als gewohnt. Die 22-jährige Anna begleitet diesmal nicht nur den erfolgreichen Vater, sondern startet erstmals selbst in der Soers. Seitdem Christoph Sandmann sich an Ostern eine Sehne im Arm gerissen hat, fährt Anna in der laufenden Saison das Championat-Gespann des Vaters. Am Vortag der ersten Prüfung scheint sie das noch nicht zu beunruhigen.

„Zu Hause trainiert sie sowieso jeden Tag alle Pferde“, sagt Christoph Sandmann nach dem Frühstück im Camp des Sandmann-Teams. Inzwischen sei seine Verletzung zwar fast verheilt, weil Anna aber bei den vergangenen zwei Prüfungen so gut mit seinem Gespann zurechtgekommen sei, starte sie damit nun auch hier. Er selbst fährt ein zweites Gespann. Man findet pragmatische Lösungen. Spröder emsländischer Charme trieft bei Christoph Sandmann aus jeder Silbe. Auch seiner Tochter hört man die Heimat an. „Ob Papa heute wohl selbst trabt?“, fragt sie im Stall, bevor der Vater hinzukommt. Das Team lacht – dass er sein Gespann beim Vet-Check selbst vorführt, sei seit Jahren nicht vorgekommen.

Auf dem Weg zur ersten wichtigen Prüfung des Turniers ist nur Wallach Bo Liberator aufgeregt, springt am Zügel immer wieder zur Seite. Das Team nimmt es gelassen. Anna ist noch immer keine Anspannung anzumerken. Sie mache sich vor Prüfungen nicht verrückt, sagt sie. „Ein bisschen Nervosität gehört wahrscheinlich immer dazu, aber bei mir ist es nicht so schlimm.“ Wenn sie auf der Kutsche nervös sind, gähnen beide, Vater wie Tochter, erzählt das Stall-Team schmunzelnd. „Ist mir noch gar nicht aufgefallen“, sagt Anna.

Fast alles, was sie über Pferde und den Fahrsport weiß, hat sie von ihrem Vater gelernt. Als sie klein war, spannte Christoph Sandmann extra den Wagen an, damit Anna mittags auf der Kutsche schlafen konnte. Auf dem CHIO ist sie, auf Einladung des Veranstalters, zum ersten Mal als Teilnehmerin – als Besucher oder Helferin war sie aber auch in den vergangen 21 Jahren dabei.

Beim Vet-Check führt Anna ihre fünf Startpferde selbst vor. Zusätzlich zwei aus dem Gespann des Vaters. Mit den anderen drei läuft er selbst auf der Schotterpiste auf und ab. Alle zehn finden die enge Wende am Ende der Bahn etwas beängstigend, tänzeln einen Teil der Strecke seitwärts am Arm der Führenden. „Die waren alle recht frisch“, sagt Anna achselzuckend nach dem Check. Wichtig ist: Alle sind „fit to compete“, also turnierbereit.

Bis vor kurzem saß Anna noch auf dem Zweispänner. „Mit dem Vierspänner ist es ein ganz anderes Fahren“, sagt sie. „Im Zweispänner ist man viel näher an den Pferden und kann mehr korrigieren.“

Auch Bram Chardon sitzt erst seit drei Jahren auf dem „großen“ Vierspänner. Der Sohn von Ijsbrand Chardon fuhr zunächst Ponygespanne. „Der Unterschied ist etwa so wie zwischen einem Auto und einem Lkw“ sagt der 25-jährige Niederländer. „Auf der Autobahn ist alles gut, aber wenn man auf kleine Straßen kommt, wird es schwieriger.“ Weil das Gespann mehr Platz braucht und mit mehr Kraft unterwegs ist, wirken sich kleine Fehler stärker aus.

Bram, wie Anna seit dem ersten Lebensjahr im Gefolge des Vaters in der Soers dabei, fährt 2018 auch zum ersten Mal selbst in Aachen. Bram hat ein Pferd aus dem Gespann seines Vaters übernommen, setzt sonst auf Charakterpferde: Sein linkes Hinterpferd Floriano habe in der Dressur „zwar das wenigste Talent, dafür aber die größte Motivation“. Vorderpferd Generaal sei noch jung, aber sehr talentiert und habe einen riesigen Vorwärtsdrang. Jetzt selbst in Aachen zu starten, sei schon etwas anderes, man müsse eben mehr Verantwortung übernehmen und mehr organisieren. „Meine Pferde beim Vet-Check selbst zu präsentieren, war aber zum Beispiel wirklich toll für mich“, sagt Bram. „Als großen Stress empfinde ich es bisher nicht.“ Ein Platz innerhalb der Top Ten müsse drin sein. „Möglich ist mit diesem Gespann auch ein Platz unter den ersten fünf“, ist er überzeugt. Vater Ijsbrand habe ihm beigebracht, niemals aufzugeben: „Never give up. Selbst, wenn es fünf Minuten vorher schlecht aussieht, kann die Prüfung noch gut laufen.“

Für beide CHIO-Neulinge ist das Turnier auch ein großer Familienausflug: Die Chardons sind mit 14 Familienmitgliedern angereist, bei den Sandmanns sind neben dem Team auch Mutter Karin, Annas Schwestern sowie Onkel und Tante mit Kindern dabei. Anders als bei den Chardons betreiben die Sandmanns den Fahrsport jedoch hobbymäßig. Christoph Sandmann ist Spediteur. Anna hat Fachabitur und eine Ausbildung im Betrieb gemacht. Ob sie die Firma irgendwann übernehmen will, darauf habe sie sich noch nicht festgelegt. „Im Moment hat der Fahrsport erst einmal Priorität“, sagt sie.

Die Gelassenheit zahlte sich am ersten Turniertag der Vierspänner aus: Bram ging als Fünfter aus der Dressurprüfung hervor, Anna als Elfte. Ob sie vor der Prüfung nervös war? „Ich war sehr mit den Pferden beschäftigt, deshalb ginge_SSRqs“, sagt sie. Und räumt dann ein: „Aber es ist schon was anderes, in Aachen einzufahren als in irgend ein kleines Stadion.“