Aachen - Alemannias Sportetat wird um 20 Prozent erhöht

Aachen.

Die neue Zeitrechnung beim Fußball-Regionalligisten beginnt an einem Sonntag um 9 Uhr. Am 1. Juli überträgt der Insolvenzverwalter die Spiel- und Markenrechte, die Betriebs- und die Geschäftsaustattung an den Mutterverein – für ein paar Stunden. Alle Mannschaften und Spielrechte werden dort geparkt, der nächste Neuanfang nach der aktuellen Insolvenz ist sekundengenau terminiert.