Aachen - Alemannias heiße Feier in der Tiefkühltruhe

Aachen.

Am Ende verließ Maurice Pluntke seinen Arbeitsplatz als gezeichneter Mann. Über seinem linken Auge war ein Cut, an der Wange zeichneten sich Stollen ab, der Brustkorb war mit einigen Striemen versehen. Und doch war Alemannia Aachens Vize-Kapitän ein glücklicher Mann in diesem Moment. 3:1 hatte sein Team das Regionalliga-Spiel gegen Borussia Dortmund II gewonnen, und Pluntke war maßgeblich beteiligt an der Szene, die dem Spiel einen neuen Soundtrack gab.