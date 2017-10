Aachen.

Die Grübelphase begann nach 89 Sekunden, und sie begann so überraschend, dass die Beteiligten selbst ein bisschen ratlos in die Nacht gingen. Nach 89 Sekunden ging Alemannia Aachen in Führung gegen RW Essen. „Eigentlich sollte sich in so einer Situation der Gegner Gedanken machen“, wunderte sich Aachens Trainer Fuat Kilic. Stattdessen verkrampfte seine Mannschaft, die seit fünf Spielen unbezwungen ist.