Das müssen reisende Mieter beachten

Aachen. Wer als Mieter verreist, muss einige Aspekte beachten. Der Mieterverein klärt auf, was es unbedingt zu beachten gilt. Wer es sich bei Cocktail, einem guten Buch und netten Gesprächen am Strand gut gehen lässt, hat in der Heimat weiterhin für gewisse Kosten aufzukommen.

Mieter müssen sicherstellen, dass Miete und Nebenkosten pünktlich am Konto des Empfängers landen. Gleiches gilt etwa für Strom, Telefon und Gas. „Auch wenn man einen ganzen Monat lang nicht in der Wohnung ist und demnach keinen Verbrauch an Strom, Gas, Wasser usw. hat, müssen die vereinbarten Vorauszahlungen geleistet werden. Möglicherweise bekommt man es mit der Jahresabrechnung zurück, aber gezahlt werden muss zunächst trotzdem“, sagt Volker Rastätter, Geschäftsführer des Mietervereins München.

Abmachungen gelten immer noch

Verpflichtungen aus dem Mietvertrag oder der Hausordnung kennen grundsätzlich keinen Urlaub. „Wer turnusmäßigdie Treppe putzen oder den Rasen mähen muss, sollte sich um eine Vertretung kümmern, die dies während der Urlaubsabwesenheit zuverlässig erledigt“, so Rastätter.

Die Schlüsselfrage

Mieter haben ein Recht auf Privatsphäre. Daher haben weder Vermieter, Hausmeister noch Hausverwalter Anspruch auf einen Wohnungsschlüssel. Bei längerer Abwesenheit kann es aber dennoch sinnvoll sein, dem Vermieter mitzuteilen, wo der Zweitschlüssel ist. So kann dieser etwa im Fall eines Wasserrohrbruchs schnell in die Wohnung. Die Alternative ist ein kostspieliger Schlüsseldienst, was es besser zu vermeiden gilt.

Vorsicht ist geboten

Wer länger verreist, kann ins Visier von Ganoven geraten. Versuchen Sie also den Eindruck zu erwecken, dass die Immobilie bewohnt ist. Zuverlässige Helfer können hierbei Zeitschaltuhren an Steckdosen sein, die Lampen oder elektrische Jalousien automatisch an – und abschalten. Ein voller Briefkasten kann Urlauber ebenfalls „entlarven“. Bitten Sie am besten einen Nachbarn Ihres Vertrauens, ob er Ihnen regelmäßig den Briefkasten leert und die Post vorrübergehend bei ihm aufbewahrt.

Bevor die Reise losgeht, gilt es, einen Rundgang in der Wohnung zu machen. Stellen Sie sicher dabei folgende Fragen: Sind alle Fenster und Türen sicher geschlossen? Ist der Wasseranschluss abgedreht? Was ist mit den Steckern für Fernseher, Radio und anderen Elektrogeräten?