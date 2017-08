SMS-TANs müssen nichts kosten

Aachen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs sind Gebühren für SMS-TANs zulässig, sofern die Transaktion auch durchgeführt wurde. Mal hat die Sparkasse die Nase vorne, mal die VR-Bank.

In den meisten Fällen dürfen Banken und Sparkassen weiterhin für SMS-TANs Geld verlangen. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte lediglich Gebühren für unzulässig, wenn keine Transaktion durchgeführt wurde. Also nur Ausnahmefälle sind befreit? „Mit Statistik können wir hier leider nicht dienen.

Da es aber sehr verschiedene Gründe – etwa Zeitablauf, Phishing-Verdacht, technische Störung - dafür geben kann, dass die Transaktion nicht ausgeführt wird, handelt es sich sicher nicht um wenige Einzelfälle, sondern in der Summe um relevante Zahlen. Dafür spricht unter anderem, dass die TAN-Nummer schon nach wenigen Minuten verfällt und wegen andauernder Phishing-Attacken das Misstrauen der Verbraucher größer geworden ist“, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen.

Wie verhalten sich Verbraucher am besten?

„Bankkunden, die bisher für die SMS-TAN zahlen mussten, sollten jetzt prüfen, ob ihnen für die letzten drei Jahre nicht Rückforderungsansprüche zustehen. Die bis 25. Juli 2017 verwendeten Preisklauseln werden wohl in der Breite noch nicht den BGH-Anforderungen genügen. Mit Verweis auf das höchstrichterliche Urteil muss in diesen Fällen auch künftig solange nicht gezahlt werden, bis eine wirksame Klausel Vertragsbestandteil geworden ist“, so Heyer.

Eine andere Möglichkeit ist der Wechsel zu einer anderen Bank. Es zeigen sich bereits regional Unterschiede. So verlangt etwa die Sparkasse Holstein jährlich pauschal fünf Euro für SMS-TANs. Kulanter zeigt sich die ebenfalls aus der Region stammende Volksbank Eutin. Auf Biallo-Nachfrage erklärte das Geldhaus, man verlange für Online-Kunden nichts für die SMS-TAN.

Auch der Wechsel zur Volksbank Göppingen kann sich lohnen. Neben den Konditionen für das Filialkonto stimmen hier auch die Konditionen für die SMS-TAN - Gebühren Fehlanzeige. Hier kann die ortsansässige Kreissparkasse Göppingen, die bereits 5,90 Euro Monatsgebühr verlangt, nicht mithalten.

Es geht aber auch anders herum. Bei der Sparkasse Jerichower Land gibt es nicht nur ein gutes Filialkonto, sondern auch gute Konditionen für Internetfreunde. Auch hier gibt es keine Gebühr für den Empfang einer SMS-TAN.

Ähnlich geht neuerdings die hiesige Volksbank Jerichower Land mit dem Thema um. Auf Nachfrage erklärt das Institut, dass man die Gebühr von zehn Cent für jede SMS-TAN nach dem BGH-Urteil gestrichen habe. Vorerst würden also keine Gebühren anfallen. Hier war damit die Sparkasse der Vorreiter für mehr Kundenfreundlichkeit.

Auch Kunden der Sparkasse Schweinfurt kommen günstig weg. So sind monatlich fünf TANs frei, danach kostet jede TAN zehn Cent. Für die meisten Kunden dürfte das reichen, sofern sie hauptsächlich mit Daueraufträgen oder Lastschriften hantieren.

Wer dagegen bei der VR-Bank Schweinfurt ist, zahlt bereits ab der ersten erfolgreich durchgeführten Transaktion zehn Cent pro SMS-TAN.

Welches TAN-Verfahren ist am sichersten?

„Aus Sicherheitsgründen ist das Chip-TAN-Verfahren vorzuziehen. Die Karte muss in ein spezielles Gerät eingeführt werden: den TAN-Generator. Der entscheidende Vorteil liegt in der Karte, denn alle für die Sicherheit relevanten Daten zwischen dem Kunden und der Bank befinden sich in der Karte und nicht im Computer“, erklärt Heyer. Beim Chip-TAN-Verfahren benötigen Bankkunden ein weiteres Gerät, das in etwa wie ein Taschenrechner aussieht. Die Bankkarte wird darin eingeführt und es spuckt die TAN aus.

Tipp: Ob Gebühren für die Kontoführung, die Kreditkarte, für Überweisungen am SB-Terminal oder eben für die SMS-TAN, in vielen Fällen macht der Wechsel von der lokalen Sparkasse zur VR-Bank bzw. von der VR-Bank zur Sparkasse Sinn. Manchmal ist das eine Institut günstiger, in anderen Fällen das andere.

