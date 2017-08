Entschädigungen bei Kreuzfahrtreisen

Aachen. Sollte es auf der Kreuzfahrtreise nicht wie gewünscht laufen, ist das ärgerlich. Wer jedoch weiß, was er in solchen Fällen fordern sollte, kann sich wenigstens Geld zurückholen.

Gerade bei einer Kreuzfahrt ist gutes Wetter nötig, um den Urlaub genießen zu können. Einen Strich durch die Rechnung könnte da rauer Seegang oder gar eine Seekrankheit infolgedessen machen. In solchen Fällen sieht es auch rechtlich eher schlecht für Touristen aus. "Bei schlechtem Wetter, Seegang und damit verbundenen Folgen wie Stürzen an Bord oder Seekrankheit haben Passagiere keinen Anspruch auf Preisminderung und Schadensersatz gegenüber dem Reiseveranstalter", sagt Vivien Rehder, Pressesprecherin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Auch bei wetterbedingten Routenänderungen gibt es keine Ansprüche, wenn sich der Reiseveranstalter bei der Buchung eine Änderung vorbehält. Bei gravierenden Routenänderungen - also etwa, wenn mehrere zugesagte Anlandungen ausfallen – konnten Passagiere vereinzelt Preisminderungen erwirken.

Bis zu 50 Prozent Entschädigung

Schon wesentlich bessere Chancen auf Preisnachlass haben Verbraucher bei Verzögerungen im Reiseablauf. Bei verspäteter Abfahrt, beispielsweise wegen Reparaturen, kann der Gesamtpreis gemindert werden.

Bei einer verspäteten Ankunft steht dem Passagier ein Teil des Fahrpreises als Entschädigung zu. Die Entschädigung beträgt 25 Prozent bei einer Verspätung von mindestens

- einer Stunde bei einer planmäßigen Fahrtdauer von bis zu vier Stunden,

- zwei Stunden bei einer planmäßigen Fahrtdauer von mehr als vier bis zu acht Stunden,

- drei Stunden bei einer planmäßigen Fahrtdauer von mehr als acht bis zu 24 Stunden oder

sechs Stunden bei einer planmäßigen Fahrtdauer von mehr als 24 Stunden.

Bei einer Verspätung von mehr als dem Doppelten der oben angegebenen Zeiten beträgt die Entschädigung 50 Prozent. Aber Vorsicht: Diese Regelungen gelten nicht, wenn die Verzögerung auf die Witterung zurückzuführen ist.

Kabine ist ein Reinfall

Den versprochenen Balkon gibt es nicht, aus der Außenkabine wurde nur eine Innenkabine, das Fernsehgerät oder die Klimaanlage fehlt? "In solchen Fällen ist teilweise Preisminderung möglich, wenn der Mangel trotz unverzüglicher Anzeige nicht behoben oder passender Ersatz gefunden wurde", so Rehder.

Mängel bei einer Kreuzfahrt

Sobald die Kreuzfahrt nicht dem Reisevertrag und der Prospektausschreibung entspricht, liegt ein Reisemangel vor. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein listet etliche Beispiele auf:

- Versäumte Einschiffung und Nachreise zu anderem Hafen aufgrund Abflugverspätung,wenn der Flug Bestandteil der Kreuzfahrt ist (LG Frankfurt/, Urteil vom 2.11.2006 – Az. 2/19 O 201/05).

- Kabinen werden im Katalog als weit und großzügig abgebildet, was nicht der Realität entspricht (AG Rostock, Urteil vom 04.09.2008, Az.: 41 C 190/08, BeckRS2009,22922).

- Gebuchte Kabinenkategorie wird nicht zugewiesen (AG Charlottenburg, Urteil von 23.03.2011, Az.: 210 C 367/10).

- Verzögerte Auslieferung des Gepäcks(LG Frankfurt/M., Urteil vom 20.12.1993, Az.: 2/24 S 230/93).

Schiff trotz Zusicherungnicht behindertengerecht, zu schmale Kabinentür für Rollstuhlfahrer (AG Offenbach, Urteil vom 21.6.1995, Az. 31 C 671/95).

- Kündigung wegen höherer Gewalt, Atomreaktor-Katastrophe in Fukushima (OLG Bremen, Urteil vom 09.11.2012,Az.: 2 U 41/12).

- Unterbringung auf anderem Schiff als gebucht (AG Braunschweig, Urteil vom 23.11.1993, Az. 112 C 1431/93).

- Verkürzte Route (AG Stuttgart, Urteil vom 9.8.1994, Az. 11 C 5918/93).

- Verspätetes Anlegen zum Landausflug (LG Frankfurt/M., Urteil vom 10.7.1997 – 2/24 S 374/96).

- Ausfall der besonders beworbenen Durchfahrt zur legendären Nordwest-Passage wegen Packeis (LG Hamburg, Urteil vom 3.7.2007, Az. 310 O 26/07).

- Wegfall trotz Zusicherung von längerer Fahrt durch Packeis, wenn dieses dann nicht vorhanden ist (OLG Hamburg, Urteil vom 14.8.2008, Az. 9 U 92/08).

- Zugesichertes englisch sprechendes Begleitpersonal fehlt (LG Frankfurt/M, Urteil vom 10.7.1997, Az. 2/24 S 374/96).

- Unzumutbare nächtliche Geräuschbelästigungaufgrund mangelhafter Stabilisatoren (AG Frankfurt/M, Urteil vom 5.9.2005, Az. 30 C 1259/05; 50 Prozent Minderung des Tagesreisepreises und Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden für jede gestörte Nacht).

- Einführung eines Rauchverbots in den Kabinennach der Buchung (OLG Rostock, Urteil vom 27.10.2008, Az. 1 U 183/08; Rücktritt vom Vertrag wegen erheblicher Änderung einer wesentlichen Reiseleistung).

- Nötigung zum Gala-Dinner (AG Hamburg, Urteil vom 10.3.2004 , Az. 10 C 514/03).

- Pool ist trotz ruhiger See nicht mit Wasser gefüllt (AG München, Urteil vom 27.4.2001, Az: 274 C 23427/00).

- Abweichen von der Reiseroute (AG Rostock, Urteil vom 29.11.2013,Az: 47 C 238/13, AG Rostock, Urteil vom 15.11.2013,Az.: 47 C 243/13).

Passagiere können Ansprüche geltend machen

Auf Kreuzfahrten können sich bei Reisemängeln Gewährleistungsansprüche und Schadensersatzansprüche für den Urlauber ergeben. "Dem Reisenden stehen je nach Fallkonstellation neben einem Anspruch auf Reisepreisminderung gegebenenfalls auch die Möglichkeit der Kündigung des Reisevertrages, vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche, Schadensersatz wegen vertaner Urlaubszeit und auch ein Schmerzensgeldanspruch zu", berichtet Verbraucherschützerin Rehder.

Umgekehrt muss sich ein Reisekunde aber auch in vielen Fällen entgegenhalten lassen, dass es sich bei den von ihm beanstandeten Beeinträchtigungen oder Schadensfällen um hinzunehmende Unannehmlichkeiten oder um die Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikoshandelt, so dass der Reiseveranstalter keine Haftung zu übernehmen hat.

Darauf können sich Geschädigte berufen

Pauschalreisen sind grundsätzlich über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) geregelt. Daraus geht hervor, dass Kunden einen Anspruch auf Erfüllung der im Vertrag beschriebenen Leistungen haben.

Berufen können sich Passagiere auf die Würzburger Tabelle (http://xn--wrzburger-tabelle-22b.de/tabelle/), die reiserechtliche Probleme bei Kreuzfahrten aufzeigt und Anhaltspunkte für die Bearbeitung entsprechender Reklamationsfälle gibt. Dort finden sich auch viele Beispiel-Urteile zum Thema.

So gehen Geschädigte vor

Wer einen Mangel feststellt, sollte diesen sofort noch vor Ort beim Vertragspartner anzeigen und Nachbesserung fordern. Dabei sollte der Passagier eine angemessene Frist setzen. Diese sollte er entsprechend der Reisedauer wählen. Wichtig ist auch, den Mangel und die Anzeige mit allen Details und mit Fotos zu dokumentieren. Dazu gehören Angaben wie Ort, Zeit, Veranstalter, Frist und ähnliches. "Wird der Mangel nicht behoben, empfehlen wir Betroffenen, sich an die Rechtsberatung der Verbraucherzentrale zu wenden. Dort prüfen Fachleute im Einzelfall, welche Möglichkeiten für Preisminderung und Schadensersatz infrage kommen", sagt Rehder.