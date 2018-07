Aachen - Biallos Ratgeber: Das Konto mit Rundum-sorglos-Paket

Aachen. In den vergangenen Monaten haben Banken und Sparkassen nicht nur die Monatspreise der klassischen Filialkonten angehoben. Sie erhöhten auch die Einzelpreise für Überweisungen, Daueraufträge sowie fürs Geldabheben. Oder sie nahmen erstmals Geld für Dinge, die bislang kostenlos waren, wie die Nutzung des SB-Terminals.

Wer kein Online-Banking nutzt und den Service einer Filiale schätzt, fährt oft günstiger, wenn er auf das vermeintlich teurere Premiumkonto umsteigt. Mit dessen Pauschalpreis sind nämlich alle Service-Leistungen rund ums Girokonto abgegolten. Es spielt also keine Rolle, ob man beispielsweise eine Überweisung übers Internet macht, am SB-Drucker oder einen Beleg am Schalter abgibt.

Angebote: Aus der aktuellen Girokonten-Studie von biallo.de geht hervor: Gut 800 von rund 1300 überregionalen und regionalen Banken und Sparkassen haben in Deutschland ein solches Angebot. 580 davon konzentrieren sich auf das reine Konto mit all seinen Zahlungsfunktionen, der Rest packt eine Kreditkarte mit ins Paket, meist eine goldene.

Kosten ohne Kreditkarte: Premiumkonten ohne Kreditkarte kosten in Deutschland zwischen 4,50 und 19 Euro pro Monat. Den günstigsten Preis berechnet die Sparkasse Rahden aus Nordrhein-Westfalen. Fast viermal so viel nimmt die bayerische Sparkasse Freyung-Grafenau. Der Durchschnittspreis beträgt 8,30 Euro. Günstig sind auch die Sparkasse und die Volksbank in Düren mit 7,99 bzw. 7,90 Euro sowie die VR-Bank Region Aachen mit 7,50 Euro im Monat.

Kosten mit Kreditkarte: Gut 220 Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken haben entweder eine Standard-Kreditkarte oder eine in Gold in das Konto inkludiert. Das hat seinen Preis. 13,50 Euro kostet im Schnitt ein Premiumkonto mit Goldkarte. Aber auch hier gibt es von Bank zu Bank große Preisunterschiede. Teuer ist die Raiffeisenbank Simmerath mit 19 Euro im Monat.

Aus Verbrauchersicht ist ein Konto sinnvoller, bei dem keine Kreditkarte enthalten ist. Wer sie möchte, kann sie ja einfach für einen Jahrespreis zwischen 25 und 100 Euro – je nach Anbieter – dazu buchen. Ist sie eingeschlossen, zahlt man sie mit, auch wenn man sie gar nicht will oder braucht.

Vorteil Versicherungen: Eine goldene Kreditkarte ist aber mehr als ein teures Prestige-Objekt. Das zeigt ein Blick in die Bedingungen des Versicherungspakets der Karte, die bei den regionalen Anbietern gleich gut sind. Die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchkosten-Policen springen auch dann ein, wenn die Reise gar nicht mit der Kreditkarte bezahlt wurde. Davon profitieren beispielsweise Familien, die eine teure Ferienwohnung von Privatleuten mieten, die nur eine Überweisung oder Barzahlung akzeptieren.

Und der Auslandskrankenschutz kennt keine Altersbegrenzung. Das ist besonders interessant für Menschen über 65 Jahre, die aufgrund ihres Alters oft gar keine Police mehr bekommen oder nur zu einem deutlich höheren Preis.

Beispiel: Will ein Ehepaar, beide über 65 Jahre alt, einen dreiwöchigen USA-Urlaub bei der Hanse Merkur absichern, zahlt es dort 532 Euro.

