Bei Immobilienfinanzierung möglichst hohe Sondertilgungsmöglichkeiten wählen

Aachen. Wer eine Immobilie finanziert, sollte möglichst hohe Sondertilgungsmöglichkeiten wählen. Fünf Prozent der ursprünglichen Kreditsumme sollten mindestens möglich sein.

Wie hoch für Sie der Effekt einer Sondertilgung beim eigenen Darlehen ist, können Sie einfach über einen Tilgungsrechner im Internet abfragen. Dort können Sie auch vergleichen, wer für Ihre Laufzeit die niedrigsten Zinsen bietet – und zugleich beim Klick auf den Anbieternamen sehen, wer die höchste Sondertilgung ermöglicht.

Eine fünfprozentige Sondertilgung der ursprünglichen Kreditsumme ohne Aufschlag bieten unter anderem an:

1822 direkt kostenfrei fünf Prozent p.a. (gegen Zinsaufschlag von 0,1 Prozentpunkten zehn Prozent p.a)

Santander, ING-Diba und die Huk Coburg gewährt bis zu zehn Prozent Sondertilgung ohne Mehrkosten

Die Sondertilgung spart auf den extra getilgten Betrag die Zinsen – und bieten damit die besten Konditionen für eine Geldanlage. Selbst wenn Sie heute lediglich zwei Prozent Zinsen für Ihr Baudarlehen zahlen: Diese zwei Prozent werden Sie mit kaum einer sicheren Geldanlage erwirtschaften. Denn die Zinsen auf Geldanlagen wie zum Beispiel Tagesgeld oder Festgeld sind niedriger als der Kreditzins. Dazu kommt, dass Sie auf den Zinsertrag womöglich Steuern zahlen müssen.

Formen der Sondertilgung

Häufig erlauben Banken bis zu fünf Prozent der Darlehenssumme zwischenzutilgen, manche gewähren auch bis zu zehn Prozent. In anderen Fällen sind bestimmte Höchstbeträge vorgegeben, etwa 5.000 oder 10.000 Euro pro Jahr. Es empfiehlt sich, die Sondertilgung als Prozentsatz festzulegen. So sichern Sie sich einen flexiblen Tilgungsspielraum. Der Rahmen für die Sondertilgung richtet sich nämlich nach der anfänglichen Darlehenssumme. Steigt der Kreditbetrag, erhöht sich automatisch die mögliche Tilgungsleistung.

Beispiel: Fünf Prozent Sondertilgungsrecht ermöglichen bei einer Kreditsumme von 150.000 Euro eine Extrazahlung von 7500 Euro pro Jahr. Steigt der Kreditbetrag auf 250.000 Euro, sind 12.500 Euro erlaubt.

Als Faustregel gilt: Je größer das Sondertilgungsrecht, desto besser. Achten Sie bereits bei Vertragsabschluss auf die Höhe der Sondertilgungsoption, denn nachverhandeln ist später kaum mehr möglich!

Sondertilgung nicht um jeden Preis

Kostet die Sondertilgung Geld, fallen oft ein oder zwei Zehntel Zusatzzinsen auf die aktuellen Konditionen an. Das erscheint zunächst nicht viel, summiert sich aber. Schon bei einem Zinszuschlag von 0,1 Prozentpunkten, können die Mehrkosten bei bis zu 2000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit liegen. Kreditnehmer sollten sich darüber im Klaren sein, ob sie tatsächlich in der Lage sind, Extrazahlungen zu leisten, um die höheren Kosten zu rechtfertigen – ansonsten verteuert die kostenpflichtige Sonderzahlungsoption unnötig den Kredit.

Übrigens: Sondertilgungsrechte müssen vertraglich vereinbart werden – es gibt keinen gesetzlichen Anspruch darauf! Prüfen Sie deshalb immer, ob die angebotenen Sondertilgungsrechte auch wie vereinbart im Vertrag stehen, bevor Sie ihn unterschreiben. Steht Ihnen eine Sondertilgung nicht zu, müssen Sie in aller Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung leisten.

Wer eine Sondertilgung nutzen will, sollte auch darauf achten, wann er die jährliche Sonderzahlung leisten will. Denn so lassen sich noch einmal über die Gesamtlaufzeit Tausende Euro sparen.