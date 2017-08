Teigtaschentraum in der eigenen Küche verwirklichen

Wien. Ein ganzes Buch über Teigtaschen aus aller Welt hat Nicole Schmidt geschrieben. Besonders empfehlenswert sind die Rezepte für Golden Shrimp Dumpling und für Türkische Manti.

Zutaten für Golden Shrimp Dumpling (etwa 20 Stück)

... für den Teig:

240g Weizenmehl

40g Zucker

240g Kartoffelstärke

8g Salz

12g Chicken Powder (ersatzweise zerbröselter Hühnersuppenwürfel)

160 bis 180ml lauwarmes Wasser

... für die Füllung:

400g geschälte entdarmte Shrimps

40g grüner Spargel (ersatzweise zarter Lauch)

40g Bambussprossen, Sojasoße

etwa 8 EL Pflanzenöl

Zubereitung:

Mehl, Kartoffelstärke, Salz, Chicken Powder und Zucker vermischen und nach und nach unter Zugabe von lauwarmem Wasser kneten, bis ein weicher, elastischer Teig entsteht. Mit Plastikfolie abgedeckt einen Tag ruhen lassen.

Shrimps, Spargel und Bambussprossen sehr fein hacken, mit Öl vermischen, salzen und nach Geschmack Sojasoße untermischen.

Den Teig in 20 Stücke teilen, jeweils ein Teil in der flachen Hand (oder mit einem Teigspachtel auf einer geölten Arbeitsplatte) platt drücken und zu einer sehr dünnen Teigrondelle auseinanderziehen. Ein Zwanzigstel der Füllung darauf legen und die Teigenden rund um die Füllung zusammenziehen und oben festdrücken. In einem Dim-Sum-Körbchen etwa fünf Minuten dämpfen. Es klappt auch mit einem Dünsteinsatz über einem Topf mit kochendem Wasser (eventuell den Boden des Einsatzes mit Öl, z.B. Sesamöl, einpinseln).

Je nach Geschmack mit scharfem Chili-Chutney und/oder einer Soße aus Reisessig, Sesamöl, gehackter Chili servieren.

Zutaten für Türkische Manti (für 3 bis 4 Portionen)

... für den Teig:

500g Mehl

1TL Salz

1 großes Ei

etwa 1/8 Liter lauwarmes Wasser

... für die Füllung:

1 geschälte Zwiebel

1 Bund Petersilie

200g Rinderhackfleisch

süßes Paprikapulver

frisch gemahlener Pfeffer

1 Msp Kreuzkümmel

1 TL Salz

... für die Soße:

250g Joghurt

2 geschälte Knoblauchzehen

1 Tl Salz

100g Butter,

2 Tl süßes Paprikapulver

Zubereitung:

Zwiebel und Petersilie sehr fein hacken. Mit Hackfleisch und den Gewürzen gut vermischen. Das Mehl sieben und mit Salz, Ei und lauwarmem Wasser zu einem elastischen, glatten Teig verarbeiten. Bei Bedarf noch mehr Wasser einarbeiten. Teig mit Frischhaltefolie bedeckt 30 Minuten ruhen lassen.

Für die Soße Joghurt in eine Schüssel geben, Knoblauch dazu pressen. Salzen, alles glatt verrühren und kalt stellen.

Den Teig in vier Stücke teilen. Jedes Stück auf einer bemehlten Arbeitsfläche sehr dünn ausrollen und in vier Zentimeter große Quadrate schneiden. Auf jedes Quadrat 1/2 TL Füllung setzen. Alle vier Ecken fest zusammendrücken, so dass kleine, gut geschlossene Taschen entstehen.

In einem Topf reichlich Wasser und 1 EL Salz aufkochen. Die Teigtäschchen bei mittlerer Hitze im offenen Topf vier bis fünf Minuten kochen. Wenn die Manti oben schwimmen, sind sie fertig. In einem Sieb gut abtropfen lassen.

Die Butter in einer Pfanne aufschäumen und das Paprikapulver einrühren. Manti auf Suppenteller verteilen. Auf jede Portion etwas Joghurtsoße geben und zum Schluss mit etwas heißer Paprikabutter übergießen.