Leipzig - So geht gesundes Frühstück zum Mitnehmen

Leipzig.

Ein guter Tag beginnt mit einem gesunden Frühstück! Da es morgens schnell gehen soll, schütten wir uns am liebsten ein fertiges Müsli in die Schüssel. Was auf den ersten Blick recht gesund aussieht, enthält meist so viel versteckten, zugesetzten Zucker, dass man damit die von der Weltgesund- heitsorganisation empfohlenen 25 Gramm Zucker pro Tag bereits zum Frühstück überschritten hat.