Ragout mit Pasta und grünem Pfeffer

Berlin. Was geht schnell, wenn man richtig Hunger hat? Klare Sache: Nudeln! Ich liebe Nudeln in allen Variationen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind schier endlos. Während der kurzen Zeit, in der sie ihr Vollbad im sprudelnden Salzwasser nehmen, sind die Zutaten für die stilvolle Begleitung schnell geschnippelt und zu einer köstlichen Soße verarbeitet.

Natürlich kommt es darauf an, wie viel man zu schnippeln hat. Deswegen verrate ich heute ein richtiges Blitzrezept, das in zehn Minuten auf dem Tisch steht. Der grüne Pfeffer sorgt für den Pfiff und das köstliche Aroma. Wer es also gerne etwas schärfer mag, für den ist dieses Hähnchenragout genau das Richtige.

Zutaten für vier Portionen:

400 g Bandnudeln

500 g Hähnchenbrust

Öl

2 Zwiebeln

Pfeffer

2 El Mehl

2 El Tomatenmark

250 ml Fond oder Brühe

Schnittlauch

1 Becher Schmand

2 Tl grüner Pfeffer

Zubereitung:

Zuerst die Bandnudeln in Salzwasser garen, bis diese bissfest sind. Anschließend die Hähnchenbrust in Würfel schneiden und in heißem Öl rundherum anbraten.

Die Zwiebeln in feine Würfel schneiden, zum Fleisch geben und mit Salz und Pfeffer würzen.

Danach das Mehl darüber stäuben, kurz anschwitzen, das Tomatenmark hinzugeben, die Brühe angießen und alles fünf Minuten kochen lassen.

Den Schmand unterrühren und den gehackten grünen Pfeffer dazugeben. Alles nochmal aufkochen lassen und mit Schnittlauch bestreut servieren.