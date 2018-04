Köln - Koriander-Kabeljau mit Zitronen-Reis

Köln.

Ich weiß gar nicht, was mir bei diesem Gericht besser gefällt, der Fisch oder die Beilage. Der Kabeljau wird hier in einer grasgrünen Soße gargezogen: Spinat und viel Koriander werden in einem lecker gewürzten Kokosmilchsud gedämpft und anschließend püriert. Darin wird der Fisch gedünstet.