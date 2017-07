Frische Beeren mal heiß, mal kalt genießen

Bad Füssing. Mit frischen Beeren ist es ganz leicht, auf seine tägliche Obstration zu kommen. Dabei kann man die Früchte nicht nur als Snack zwischendurch essen. Beeren machen sich auch gut im Smoothie, als Shake oder Teeaufguss.

Abbrausen oder baden: Beeren und Kirschen richtig säubern Was beim Zubereiten von Beeren und Kirschen zu beachten ist, erklärt die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. Himbeeren: Frisch gekauft halten sich die weichen Früchte nur einen Tag. Damit sie ihr intensives Aroma und ihre Konsistenz behalten, soll man sie vorsichtig und unter schwachem Brausestrahl mit Wasser säubern. Langes Einlegen in Wasser entzieht das Aroma. Erdbeeren: Die grünen Kelchblätter bleiben beim Waschen dran. Das verhindert, dass die Früchte wässrig werden. Einen harten Wasserstrahl verzeihen sie nicht. Lieber legt man die Früchte kurz in eine mit Wasser gefüllte Schüssel. Den Stielansatz kann man danach mit einem kleinen Messer entfernen. Johannisbeeren: Die zarten Beeren lagert man am besten ungewaschen. Wer sie essen möchte, kann sie ruhig in stehendem Wasser waschen. Für den Strahl aus der Leitung sind sie zu empfindlich. Wer sich das Abzupfen leichter machen möchte, streift sie am besten mit einer Gabel vom Stiel. Kirschen: Sie bewahrt man am besten mit Stiel auf. Erst nach dem vorsichtigen Abbrausen kann man ihn abzupfen, so wird das Aroma nicht ausgewaschen. Früchte, die gerissen oder gequetscht sind, müssen weg. Sie schimmeln leicht.

Besonders als Getränk sorgen sie für fruchtige Abwechslung. „Egal wofür man die Beeren verwenden möchte, wichtig ist dabei vor allem deren Frische“, sagt die Buchautorin Katja Lührs. Ist eine Frucht beschädigt oder überreif, schmeckt das Getränk später nicht.

Smoothies: Sie sind ideal, um die Beeren pur zu genießen. „Für die Herstellung ist im Grunde nur ein Pürierstab oder Mixer nötig, ansonsten sind der Vorstellung keine Grenzen gesetzt“, sagt Petra Elzholz aus der Dr. Oetker Versuchsküche.

Prinzipiell kann man in Smoothies alles kombinieren. Damit das Ergebnis aber auch wirklich lecker ist, sollte der Anteil an süßen Früchten im Verhältnis zu sauren überwiegen. „Die Beeren muss man dann lediglich waschen und kann sie sofort im Mixer oder mit dem Pürierstab zerkleinern“, sagt Elzholz.

Wer mehr Abkühlung möchte, gibt zum Smoothie Eis hinzu, das man mitpüriert. Wessen Mixer das nicht schafft oder wer kein Eis zur Hand hat, stellt den Smoothie einfach für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Ist der Smoothie zu dickflüssig, kann man Wasser oder Saft hinzugeben, um die Konsistenz zu verändern.

Die Beerensmoothies sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Bei Hitze sind sie außerdem ideal, weil sie nicht schwer im Magen liegen.

Für einen typischen Beeren-Smoothie mischt Buchautorin Katja Lührs eine Banane, einen Apfel und 100 Gramm Beeren. Dann einfach alle Zutaten in den Mixer geben und fein pürieren. Einige Beeren hebt sie auf, und nutzt sie hinterher zur Dekoration auf dem Smoothie.

Shakes: Im Gegensatz zu Smoothies sind Shakes mit Milch versetzt. „Sie können auch mit Eiscreme oder Frozen Joghurt zubereitet werden. Früchte oder Beeren kommen in der Regel erst in einem zweiten Schritt hinzu“, sagt Roland Kremer, Inhaber einer Smoothiebar in Ulm. Die Shakes schmecken weniger süß als Smoothies, weshalb ihnen nachträglich noch Zucker hinzugefügt wird, und sie dadurch natürlich ungesünder macht.

Für die Zubereitung müssen auch hier die Beeren zerkleinert werden. „Diese Bestandteile müssen dann zusammen, wie der Name schon sagt, in einem geschlossenen Behälter geshaked, also geschüttelt, werden“, sagt Kremer. Das wird so lange gemacht, bis sich eine gleichmäßige Masse bildet. Auch Shakes schmecken am besten gekühlt.

Teeaufguss und aromatisiertes Wasser: Nicht zuletzt können Beeren auch Wasser mit und ohne Kohlensäure aromatisieren. In gekühltem Wasser schmecken die Beeren schon leicht heraus. Noch intensiver wird der Geschmack als Teeaufguss jedoch in warmem Wasser. Dafür werden getrocknete Beeren einfach mit kochendem Wasser übergossen. Beerentees können dank sekundärer Pflanzenstoffe entzündungshemmend wirken und freie Radikale im Körper neutralisieren.

Haltbarkeit und Herstellung: „Um die Beerengetränke länger haltbar zu machen, kann man Zitronensaft oder Zitronenscheiben dazugeben. Dadurch wird die Oxidation des Fruchtfleischs verringert, das Getränk behält also seine Farbe und seinen Geschmack“, sagt Buchautorin Lührs.

Ein weiterer Vorteil der Beerengetränke besteht in der fixen Herstellung. „Smoothies, Shakes und Teeaufgüsse sind schnell zubereitet und lassen sich in der Thermoskanne oder in einer Glasflasche überall hin mitnehmen“, sagt Kremer. Das kann im Sommer den Kaffee to go ersetzen.