Herzogenrath/Heimbach.

Kurz vor Weihnachten haben im vergangenen Jahr mehr als 6000 Apotheken in Deutschland ihre Kunden gebeten, auf einer Liste zu unterschreiben. „Schützen Sie die Apotheken vor Ort!“ und „Gesundheitssystem in Gefahr“ stand darauf. 1,2 Millionen Menschen unterzeichneten bis Ende Februar. Hinter der Aktion steht die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände (Abda). Sie spricht von „einem starken Signal an die Politik“. Was hat die Apotheker so aufgebracht?