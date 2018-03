Niederzier.

Wer Christiane Claßen an einem verregneten Sonntag treffen will, versucht es am besten im Lager von Hamacher Transporte. Denn an solchen Tagen dreht die Geschäftsführerin der Spedition in Niederzier gerne einmal eine Runde mit dem Gabelstapler und belädt Regale. Sehr zur Freude ihrer Kinder Konstantin (5) und Klara (3).