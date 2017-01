Aachen.

Am Dienstag war der erste Arbeitstag von Ulrich Käser. Der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aachen-Düren, so sein offizieller Titel, ist Nachfolger von Gabriele Hilger, die die Agentur seit Oktober 1996 geleitet hatte. Offiziell tritt sie zum 1. März in den Ruhestand, feiert aber jetzt schon ihren Resturlaub ab. Deshalb ist der gebürtige Stuttgarter Käser derzeit nach Aachen „abgeordnet“.