Nachfolger für IHK-Präsident Wirtz gesucht

An der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen steht ein Wechsel an: Bert Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter der Mobau Wirtz-Unternehmensgruppe und der Mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG mit Sitz in Heinsberg, wird bei der Vollversammlung am 23. Januar 2018 nicht wieder für das Amt des Präsidenten antreten.