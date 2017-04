Würselen.

Für den Pförtner geht es an diesem sonnigen Morgen Schlag auf Schlag. Gerade erst hatte er die Schranke für den anrollenden Lkw hochfahren lassen, da meldet sich bereits der nächste Schwertonner an. Das weiß-rote Logo auf der Seitenfront des Sattelschleppers glänzt im Sonnenlicht, in der Luft liegt der Duft frischgebackener Brote. Eines wird in jedem Fall schnell klar: Bei Kronenbrot herrscht Hochbetrieb.