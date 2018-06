Mitarbeiter, Umsatz, Produkte

Zentis beschäftigt in Aachen mehr als 1100 Mitarbeiter – fast drei Viertel davon im Stammwerk an der Jülicher Straße, die übrigen in zwei Betrieben in Eilendorf. Weltweit kommen rund 900 Beschäftigte hinzu; sie arbeiten in Ungarn, Polen, Russland sowie in drei Werken in den USA.

Der Konzernumsatz betrug im vorigen Jahr 669 Millionen Euro; davon entfielen fast drei Viertel auf Fruchtzubereitungen für die Milchindustrie (zum Beispiel Joghurt- und Quarkprodukte), knapp 14 Prozent auf Brotaufstriche und fast sechs Prozent auf Süßwaren.

Konfitüren und Süßwaren werden ausschließlich am Aachener Stammsitz produziert; in den ausländischen Standorten werden nur Fruchtzubereitungen gefertigt.