Aachen - Messe „Limburg Unlimited“: Grenzenlos forschen und arbeiten

Messe „Limburg Unlimited“: Grenzenlos forschen und arbeiten Von: red

Letzte Aktualisierung: 23. März 2018, 19:19 Uhr

Aachen. Der Sprung über die nationalen Grenzen hinweg ist für viele Unternehmen keine Selbstverständlichkeit. Es fehlt an Wissen über die andere Seite, an persönlichen Kontakten und an zwischenbetrieblichen Partnerschaften. Auch die Suche nach geeigneten Talenten endet meist am Grenzschild. Das will „Limburg Unlimited“ ändern.