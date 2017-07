Mehr Firmenkunden: Sparkassen-Chef Herpers zieht Halbjahresbilanz

Aachen.

Wegen des niedrigen Zinsniveaus legen immer mehr Menschen ihr Geld kurzfristig an – in der Hoffnung auf steigende Zinsen. So haben sich bei der Sparkasse Aachen die Einlagen der privaten Kunden im ersten Halbjahr 2017 um 132 Millionen Euro auf mehr als 5,8 Milliarden Euro erhöht.