Düsseldorf/Berlin - Kohleaussieg: Mehr als 15.000 Stellen in NRW sind betroffen

Düsseldorf/Berlin. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Bis zum Herbst will die Kohlekommission in Berlin dazu ihre Vorschläge vorlegen, diese Woche hatte die Bundesregierung sie eingesetzt. Die Kohle werde „mit Sicherheit nicht kurzfristig ausgeknipst”, verspricht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Doch was passiert mit den vielen Stellen der Branche - vor allem im „Kohleland” NRW mit einst mehr als einer halben Million Kohlebeschäftigten?

Wie viele Stellen sind betroffen?

In Nordrhein-Westfalen sind 15.000 bis 16.000 Stellen in der Kohleförderung und Verstromung direkt betroffen - davon allein rund 10.000 in der Braunkohle im rheinischen Revier und Tausende in den zahlreichen Kohlekraftwerken etwa im Ruhrgebiet. Hinzu kommen viele weitere Jobs, die indirekt als Zulieferer oder Dienstleister an den meist gut bezahlten Industriestellen hängen. Der Braunkohleverband Debriv spricht von einem Faktor von 1:2,5. Zählt man die mehreren tausend Stellen in den beiden letzten deutschen Steinkohlezechen in Bottrop in Ibbenbüren hinzu, geht es nach Rechnung der Energie-Gewerkschaft IGBCE NRW-weit um rund 50.000 Jobs.

Wie schnell soll der Ausstieg gehen?

Das Ausstiegstempo ist ein wichtiges Thema der Kommission, die bis Ende Oktober Vorschläge vorlegen soll. Umweltverbände fordern eine deutliche Beschleunigung. Die beiden letzten Steinkohlezechen schließen planmäßig Ende 2018. Der Braunkohleabbau im Rheinischen Revier hat noch Abbaugenehmigungen bis 2045. Die Frage ist aber, ob dieser Korridor komplett ausgeschöpft wird. „Ich glaube, es wird länger sein als 2030, aber vielleicht kürzer als 2045”, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor kurzem im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Nach Auffassung des Berliner Thinktanks „Agora Energiewende” könnte ein „geordneter Rückzug” aus Kohleförderung und Verstromung bis 2040 möglich sein.

Und wo bleiben die Jobs?

Es wird Förderprogramme für den Strukturwandel geben - das dürfte sicher sein. Die Frage ist nur, wie die aussehen. Es müsse in den Revieren richtig investiert werden - „und zwar nicht in irgendwelche Nagelstudios und Import-Export-Geschäfte”, fordert der Chef der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis. Große Unternehmensansiedlungen und Beschäftigungsperspektiven für das rheinische Revier und das zweite große Braunkohlegebiet an der Lausitz müssen nach seiner Meinung herauskommen.

Welche Alternativen gibt es für die Standorte?

Die Gewerkschaft Verdi möchte die großen Energiestandorte etwa im rheinischen Revier grundsätzlich erhalten - aber umbauen. Während die Kohlekraftwerke schrittweise geschlossen werden, sollen auch aus Gründen der Versorgungssicherheit parallel Gaskraftwerke entstehen, die die bestehenden Stromleitungen nutzen. Die Gaskraftwerke sollen dann künftig zunehmend mit Gas versorgt werden, das über die sogenannte power-to-gas-Technologie umweltfreundlich aus Windstrom erzeugt wird. So könnten etwa ein Drittel der sicheren Tarifjobs erhalten werden, prognostiziert der Verdi-Energieexperte Reinhard Klopfleisch.

Was passiert mit dem Rest der Jobs?

Weitere Stellen könnten in neuen Gewerbeparks oder neu gegründeten Handwerksbetrieben und Kleinunternehmen entstehen, die mit Existenzgründerprogrammen gefördert werden. Vor allem das rheinische Revier sieht sich dabei wegen seiner günstigen Lage am Drei-Länder-Eck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden gut aufgestellt. Die Zukunftsinitiative „Innovationsregion Rheinisches Revier” (IRR) arbeitet dort bereits seit 2010 an neuen Ansiedelungen und Konzepten für den Strukturwandel.

Aber reichen die Umstrukturierungen?

Es werde nicht ohne Vorruhestands- und Frühverrentungsprogramme geben, sagt Verdi - ähnlich wie beim Steinkohleausstieg, der dank großzügiger Förderprogramme friedlich und ohne Verwerfungen über die Bühne ging. Die Gewerkschaft hält dies aber für problemlos finanzierbar. Deutschland könne dafür die nationalen Einnahmen aus dem europaweiten Handel mit Verschmutzungszertifikaten von einer Milliarde Euro pro Jahr und mehr verwenden, sagt Klopfleisch.