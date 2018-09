Aachen - Internationaler Handelskonflikt: Auch deutsche Unternehmen sind betroffen

Aachen.

Siemens zum Beispiel: Nach dem Inkrafttreten der neuen US-Sanktionen gegen den Iran will der Konzern seine Geschäfte in dem Land zurückfahren. Offiziell hört sich das so an: Man werde die „geeigneten Maßnahmen“ ergreifen, um die „Geschäftsaktivitäten mit den sich verändernden multilateralen Rahmenbedingungen bezüglich Iran in Einklang zu bringen“.