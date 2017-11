Düsseldorf/Hürtgenwald.

153 nordrhein-westfälische Jungunternehmer haben sich in diesem Jahr um den Gründerpreis des NRW-Wirtschaftsministeriums und der NRW.Bank beworben – so viele wie nie zuvor. Doch nur drei wurden Mittwochabend in Düsseldorf für ihre innovativen und erfolgreichen Geschäftsideen ausgezeichnet, darunter das Landhotel Kallbach aus Hürtgenwald-Simonskall.