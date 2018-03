Aachen - Gericht weist Klage zu Vertragskündigungen ab

Aachen.

Die bundesweiten Kündigungen der Aachener Bausparkasse AG von laufenden Bausparverträgen sind wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden. Das entschied am Dienstag eine Kammer für Handelssachen am Aachener Landgericht, die eine Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen in Berlin zu entscheiden hatte – und diese abwies.