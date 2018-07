"digitalCulture Day" im Digital Hub

Der Digital Hub Aachen beleuchtet das Thema der Digitalisierung von der menschlichen Seite: Erstmals findet der „Digital Culture Day“ am kommenden Dienstag, 10. Juli, in der Digital Church, Jülicher Straße 72a in Aachen, von 17 bis 21 Uhr statt.

Referenten sind neben Markus Väth auch Digitalberater Alain Veuve und Motivationscoach Peter Boltersdorf.



Für Mitglieder des Digital Hubs ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen 20 Euro plus Gebühren.



Anmeldung unter https://dcd18.eventbrite.de.



Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.