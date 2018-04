Düsseldorf - Finanzämter in Berlin sind die schnellsten

Rentner und Steuererklärung: Grundfreibetrag und Ausgaben

Rentner müssen grundsätzlich eine Steuererklärung abgeben, wenn ihre Einkünfte den Grundfreibetrag überschreiten. Für 2017 sind das 8820 Euro. Allerdings kommt es auch darauf an, wann jemand in den Ruhestand gegangen ist. Denn für jeden Jahrgang seit 2005 steigt der Anteil der steuerpflichtigen Einkünfte um zwei Prozentpunkte. So müssen Rentner des Jahres 2018 bereits auf 76 Prozent ihrer Altersbezüge Einkommensteuer entrichten.

Wer 2005 in Rente gegangen ist, erhält noch die Hälfte seiner damals bezogenen Rente steuerfrei. Ein lediger Rentner kann 2017 in den alten Bundesländern 19.240 (neue Länder: 18.030) Euro Rente beziehen, ohne steuerpflichtig zu sein. Wer erst 2015 in den Ruhestand gegangen ist, muss 70 Prozent versteuern. Kommen weitere Einkünfte hinzu, wird die Steuerpflicht wahrscheinlicher.

Die genannten Zahlen gelten, wenn als Ausgaben nur Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge berücksichtigt werden. Ausgaben wie Kirchensteuer, Spenden oder Versicherungen können die Steuerlast mindern. Kosten für Pflegedienste oder Haushaltshilfen lassen sich, wenn sie nicht bar bezahlt werden, auch geltend machen – ebenso wie Gesundheitsausgaben über der zumutbaren Eigenbelastung. Also: Belege für Brillen, Zahnersatz, Medikamente, Kuren oder Gehhilfen sammeln.