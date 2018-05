Aachen.

Es sind für einen Altarraum in einer ehemaligen Kirche eher unversöhnliche Worte gewesen: „Sie töten Tausende Menschen, weil Sie nicht mitmachen!“ In der Digital Church des Aachener „digitalHUB“ sind am Montagabend harte Worte gesprochen worden – unter anderem von dem Autoren und bekannten digitalen Vordenker Gunter Dueck, den man – bemessen an Lachern und Applauslautstärke - wohl als heimlichen Stargast des Abends bezeichnen darf.