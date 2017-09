„Euregiolocator“: Neues Forum für euregionale Wirtschaftsbeziehungen

Aachen. Wenn man so will, ist die Euregio ein Symbol für die gelebte europäische Einigung. Das spiegelt sich auch in den wirtschaftlichen Beziehungen wieder – aber noch nicht genug, wie die fünf Arbeitgeberverbände finden, die unter der Samenwerking Werkgevers Euregio (SWE) zusammengefasst sind.

Diese haben am Dienstag ein neues Internetportal vorgestellt, mit dem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Unternehmen in Zukunft noch enger werden soll.

„Obwohl die meisten Firmen euregionale Geschäftsbeziehungen als sinnvoll erachten, wissen viele nicht, wie diese geknüpft werden können, obwohl sie sich vielleicht in unmittelbarer Nachbarschaft befinden“, so der Hauptgeschäftsführer der Vereinigten Unternehmerverbände (VUV) Aachen, Ralf Bruns. Dabei soll die Internetplattform „Euregiolocator“ helfen: Sie zeigt auf einer Karte der Euregio übersichtlich die Unternehmen des produzierenden Gewerbes an und bietet sogleich entsprechende Kontaktinformationen wie Adresse, Webseite und Telefonnummer.

Weitere Branchen sollen folgen

Die rund 550 derzeit aufgezeigten Firmen sind aber längst nicht alle, sondern vorerst nur jene aus der Metall- und Elektroindustrie, der Bauindustrie, dem Chemiebereich und der Lebensmittelindustrie. Weitere sollen jedoch folgen, wenn sich das Projekt in der Praxis bewährt hat, betont Bruns. Darüber hinaus seien nur jene Unternehmen aufgeführt, die in Arbeitgeberverbänden organisiert sind, um „eine gewisse Qualität der Kontakte zu gewährleisten“, wie er sagt. Die Größe der Unternehmen spiele hingegen keine Rolle.

Volker Klinges, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (AVED), sieht in dem viersprachigen Internetportal auch eine Stärkung der Industrie gegenüber dem Dienstleistungssektor. „Das Produktionsgewerbe ist die Basis unserer Wirtschaft und mit mehr grenzüberschreitenden Zusammenarbeit können wir durch kürzere Wege auch die Nachhaltigkeit fördern“, sagt er.

Damit die Suche nach möglichen Partnern auf der anderen Seite der Grenze möglichst präzise ist, funktioniert diese auch mit Hilfe der sogenannten NACE-Codes, einem EU-Klassifizierungssystem für Wirtschaftszweige. „Das ist vor allem für Firmen wichtig, die gezielt Zulieferer, Kunden oder Produktionspartner suchen. Eine vergleichbares Angebot dieser Art gab es bisher in der Euregio nicht“, sagt VUV-Hauptgeschäftsführer Bruns. Darüber hinaus könne der „Euregiolocator“ auch eine Orientierungshilfe für Arbeitnehmer oder Schulabgänger sein, die auf der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb sind.

Zu finden ist der „Euregiolocator“ ab sofort im Internet unter www.euregiolocator.eu.