Düren: Noch sind Plätze frei im Coworking-Space

Düren. Die Stadt Düren bekommt – zunächst zeitlich befristet für zwei Wochen – ihren ersten Coworking-Space.

Das lokale Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk WIN.DN bietet vom 8. bis 21. Juli für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer 20 Arbeitsplätze und zwei Besprechungsräume in einem ehemaligen Ladenlokal in der Innenstadt.

Die WIN.DN nennt ihr kostenfreies Angebot der Gemeinschaftsarbeitsräume „Co-Space.DN“ und will mit diesem Experiment das Nachfragepotenzial in der Stadt abschätzen. Bewerbungen für einen der Arbeitsplätze sind per E-Mail an info@co-space-dueren.de und unter Telefon 02421/6954023 möglich.

Zusätzlich finden in den zwei Projektwochen mehrere kostenlose Workshops und Veranstaltungen im „Co-Space.DN“ statt. Themen sind unter anderem Social Media und gezieltes Marketing.